Dåvarande FN gav Israel ett tydligt mandat att bilda sitt land efter många års förskingring och försök till utrotning av judar i Europa. Det talas mycket om att de cirka 800 000 palestinier som via FN fick lämna sina landområden ska få tillbaka ”sitt land”.

Det skanderas på våra egna gator och torg: ”From the river to the sea”. Hur kan de som kallar sig demokrater stödja krav på att enda demokratin i hela Mellanöstern ska kastas ut i havet?