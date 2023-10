Detta för att vi har en väldigt låg älgtäthet som vi inte har haft på många år. Vi har även många småväxta älgar som inte har en förväntad utveckling i kroppsvikt, det gäller både kalvar och vuxna. Därför är det extra viktigt att ta med sig frågan i förvaltningen, vad lämnar vi kvar i skogen efter jakten till nästa år? Det är dessa älgar som är av betydelse för stammen. För älgen har våren och försommaren varit väldigt påfrestande, varmt och torrt, det är inte bra för reproduktionen av olika anledningar. Förra året var reproduktionen 0,6 kalvar per hondjur, önskemålet är 0,8. Vad kan vi göra då?

Var rädd om stora tjurar och kalvförande kor, det leder till bättre medelålder och högre kvalitet. Att spara en kalv för kon så länge det finns hondjur kvar i tilldelning, det är absolut den enklaste åtgärden vid förvaltningen av vuxna hondjur. Om det visar sig under jakten att älgstammens täthet inte är som förväntat, krama då inte ur mer älg genom pottälgar. Frysboxen ska inte styra jakten, det är tillgången på rätt älgar att skjuta som ska styra.

Tänk även på att älgobsen är ett av våra viktigaste verktyg för olika parametrar i förvaltningen. För in obsen dagligen och gör den ärligt och rätt så lurar vi inte oss själva. De sju första jaktdagarna under den första 30-dagarsperioden ska föras in. Det gäller också om tanken finns att fälla en älg vid annan jakt.