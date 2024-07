Fällt vilt bör rapporteras: ”Ska vi fortsätta jaga är det viktigt”

Under juli och augusti ska jaktlagen rapportera in vad som skjutits under jaktåret. Det ligger sen till grund för beslut som rör jakten. Peter ”Dunis” Karlsson, Högsby jaktvårdskrets, tycker det är viktigt att hjälpas åt så att rätt data finns för beslutsfattarna.