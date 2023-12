Efter de 100 företagsbesöken: ”Nu ska vi kavla upp ärmarna”

Under en intensiv period under hösten har Högsby kommun besökt 100 företag. Detta för att få en bild av vad de tycker men också vad de vill framåt. Under förra veckan hölls även ett möte mellan kommun och företagare för att samla upp de tankar och idéer som kommit upp.