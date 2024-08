Men även europeiska tillverkare har visioner, olika långt komna sådana, för billigare elbilar. Inte minst Volkswagen som har två olika modeller på gång under parollen ”E-mobillitet för alla”.

Här är sju ”billigare” elbilar på ingång:

Volkswagen ID.2 All.

Volkswagen ID.2 All

Presenterad våren 2023, är Volkswagens första ”lågpris-satsning” tänkt att komma under 2025/2026. Prislappen, åtminstone i Tyskland, ska vara under 25 000 euro och det har talats om en ”folkbil” för nya elektriska tider. Den ska ha en räckvidd på upp till 45 mil.

Just 25 000 euro verkar vara en milstolpe för många tillverkare, när de tänker sig mer tillgängliga elbilar. Även så för den färgglada elektriska versionen av Renaults 70-talsklassiker Renault 5. Räckvidden är, enligt tillverkaren, upp till 40 mil och bilen är tänkt att lanseras under hösten. Att tillverka en mer kostnadseffektiv elbil har fått fransmännen att tänka till, enligt vd:n.

En bil som är oklar om den blir aktuell för Sverige, men som är en av de billigaste elbilarna på den europeiska marknaden just nu, är Dacia Spring. Den är just nu aktuell med en facelift och den uppdaterade versionen kostar i Storbritannien från runt 15 000 pund (strax under 200 000 kronor). Då får man i och för sig hålla till godo med en räckvidd på runt 22 mil och 45 hästkrafter vilket ger en 0-100-tid på 19 sekunder.