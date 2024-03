Yvonne Gustavsson

Kantor Kerstin Linderberg inledde akten med att på piano spela Are you lonsome tonight av Turk/Handman varefter psalm 248 sjöngs unisont. Kyrkoherde Magnus Johansson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 11:1,2,6 och 249 inramade förbön och Herrens bön och därpå tog de sörjande ett sista farväl till stilla pianomusik. Som avslutning spelade kantorn Love me tender av Presley/Matson på piano.