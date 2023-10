Yvonne Cansund

Akten inleddes med att organist Mika Lidén på orgel spelade Sov på min arm av E Taube varefter Morgon på Kungsholmen med Sven-Ingvars spelades digitalt. Unisont sjöngs psalm 11. Officiant Christer Munther höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Digitalt spelades Himlen är oskyldigt Blå med Ted Gärdestad och efter begravningsbönen sjöngs psalm 249 unisont. Sedan släkt och vänner tagit ett sista farväl spelades If tomorrow never comes med Ronan Keating digitalt. Som avslutning spelade organisten Så länge skutan kan gå av E Taube på orgel.