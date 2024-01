Yngve Strand

Kantor Gunilla Hammarlund inledde med att på orgel spela You raise me up varpå hon som solosång framförde Jag och min far av O Ljungström till eget pianoackompanjemang. Unisont sjöng de församlade psalm 190. Komminister Peter Wärnlund höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 256 och 297 inramade begravningsbön och Herrens bön. Sedan de sörjande tagit ett sista farväl läste officianten slutbön och välsignelse. Kantorn sjöng Ser du månen av T Stenström till eget pianoackompanjemang och som avslutning spelade hon Amazing grace på orgel.