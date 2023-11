Viktor Gille

Akten inleddes med att Teardrop av Massive attack spelades digitalt varefter Olivia Pettersson och Johan Mauritzson som solosång framförde Himmeln är oskyldigt blå av T Gärdestad. Unisont sjöng de församlade psalm 190. Officiant Niklas Holmsten höll ett personligt griftetal med bland annat Mårten Gås av Hootenanny Singers som spelades digitalt. Sedan officianten förrättat överlåtelsen och läst valda bibelord spelades Sand by me av Ben E King och efter begravningsbön och Herrens bön tog de sörjande ett sista farväl till tonerna av Winterwind av Mumford & sons. Till eget pianoackompanjemang sjöng Johan Mauritzson Some die young av Laleh. Unisont sjöngs psalm 256 och som avslutning spelades Bicycle av Queen digitalt.