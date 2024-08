”Vi är många som saknar Ted som en sann och trogen vän”

Ted var en sann föreningsmänniska och fanns bland annat med i Kalmar Sjöfartsförenings styrelse och var sedan många år medlem i Kalmar Rotaryklubb. Ted gjorde en gedigen insats i klubbens medlemskommitté under dessa år. Vid möten hemma hos Ted bjöd Ted, som var en intresserad och god matlagare ofta på dygnslångt kok.

Ted var under sex år prefekt för vår fina sjöbefälsskola här i Kalmar. Ledde skolans verksamhet igenom en särskilt svår period med minskat söktryck och nödvändiga neddragningar av personal som följd. Men, skolan blev kvar och har tack vare Teds och skolans övriga funktionärers gedigna insatser fått ett större söktryck och kommer att finnas kvar för alltid!

En särskild fin insats gjorde Ted under den så kallade Me too-rörelsen. När Ted förstod att kvinnliga elever under sina praktiktider ombord inte fick vara ifred samlade Ted hela Sjöfartssverige i en överenskommelse som gjorde att alla nu medverkar i en lösning där kvinnor ombord ska känna sig lika säkra som män. En till synes självklarhet men som dessvärre ändå behövde en åtgärd.