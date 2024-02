Ulla Johansson

Kyrkomusiker Andreas Olsson inledde med att på orgel spela Strövtåg i hembygden av Fröding/Norén/Dixgård varpå han som solosång framförde Amazing grace. Unisont sjöngs psalm 249. Officiant Håkan Englund höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 322 och 302 inramade begravningsbön, Herrens bön och välsignelse. Andreas Olsson sjöng You raise me up av R Løvland/B Graham och som avslutning på akten spelade han Tröstevisa av B Andersson. Vid graven tog de sörjande ett sista farväl och officianten läste slutbön.