Ulla Almgren

Kantor Hans Möller inledde med att på orgel spela Så går en dag än från vår tid varefter psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Emmerly Hidling höll griftetal och förrättade överlåtelsen och sedan sångsolist Donald Hummel framfört Som en blänkande silvertråd läste officianten valda bibelord. De sörjande tog ett sista farväl medan kantorn spelade Kärleksvisan och sångsolisten sjöng You raise me up. Efter förbön och Herrens bön sjöngs psalm 297 unisont. Officianten läste slutbön och välsignelse och som avslutning spelades Den första julen med Sonja Aldén.