Ulf Johansson

Som inledning spelades Sound of silence av Simon and Garfunkel varpå officiant Helene Bolling uttalade välkomstord och läste dikten Stjärnorna av Karin Boye. Sedan Memories med Barbara Streisand spelats höll officianten minnestal och efter Father and son med Cat Stevens spelats fortsatte officianten med minnestal. Take this waltz med Leonard Cohen spelades efter avsked läste officianten dikten Inte kan väl någon bli länge kvar och sedan Ljuset med Björn Afzelius spelats uttalade officianten slutord. Akten avslutades med att So long Marianne med Leonard Cohen spelades.