Torsten Einarsson

Akten inleddes med att Strövtåg i hembygden med Mando Diao spelades via Musikbanken varpå officiant Mikael Lunnergård hälsade välkomna och unisont sjöngs psalm 200. Officianten läste valda bibelord, höll griftetal och läste dikt och sedan Leende guldbruna ögon spelades med Vikingarna spelats via Musikbanken förrättade officianten överlåtelsen. Medan kantor Helene Walle spelade stilla orgelmusik tog de sörjande ett sista farväl och därpå spelades Vår sista dans med B Andersson/H Sjöholm via Musikbanken. Efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 297 unisont och som avslutning spelades Ser du månen med Thomas Stenström via Musikbanken.