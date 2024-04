Tommy Magnusson

Kantor Jane Klasson inledde med att spela You raise me up varefter sångsolist Linda Magnusson framförde Hallelujah. Unisont sjöng de församlade psalm 249. Officiant Peter Wärnlund höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Rickard och Arthur Andersson sjöng Ljus och värme och efter begravningsbön och Herrens bön sjöng de församlade psalm 248. De sörjande tog ett sista farväl och efter slutbönen framförde Linda Magnusson Gabriellas sång. Officianten läste välsignelsen och som avslutning spelade kantorn Amazing grace.