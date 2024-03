Titti Gladh Rydén

Akten inleddes med att psalm 300 sjöngs unisont varefter officiant Elisabet Cárcamo Storm höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Digitalt spelades Mamma med Albin Lee Meldau och unisont sjöngs Han är min sång och min glädje. Efter begravningsbön och Herrens bön tog de sörjande ett sista farväl medan organist Birger Marmvik på piano spelade Där rosor aldrig dör samt Jag har hört om en stad. Sångsolist Gösta Åverling framförde Det stod en blomma av T Engström och unisont sjöngs psalm 235. Dottern Annelie höll ett tal och som avslutning spelades digitalt I just called to say I love you med Stevie Wonder.