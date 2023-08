Thomas Pettersson

Som inledning på akten spelade kyrkomusiker Lotta Wilund Air av J S Bach på orgel varefter I still got the blues med Gary Moore spelades. Unisont sjöngs psalm 251. Kyrkoherde Henrik Broman höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 249 och 256 inramade begravningsbön och Herrens bön. Medan de sörjande tog ett sista farväl spelades Strövtåg i hembygden med Mando Diao och därpå följde slutbön och välsignelse. Jag och min far med Magnus Uggla spelades och som avslutning spelade Lotta Wilund Tröstevisa av B Andersson på orgel.