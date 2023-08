Thomas Karlén

Akten inleddes med att Something to remember me by med Alice Cooper spelades varefter psalm 11 sjöngs unisont. Officianten Ove Carlsson höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Sometimes I feel like screaming med Deep Purple spelades och därefter läste officianten valda bibelord. Psalm 249 sjöngs unisont och efter förbönen spelades Livet är en cykeltur med Ola Magnell. Efter Herrens bön sjöngs psalm 248 unisont. De sörjande tog ett sista farväl under tiden som kantor Marianne Hedin spelade stilla orgelmusik. Som avslutning spelades On the sunny side of the street med Louis Armstrong.