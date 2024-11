”Tack Magnus för allt du gjort för hembygdsföreningen”

Redan 1979 blev han medlem i hembygdsföreningen och 1980 skrev han sin första artikel i föreningens årsskrift. År 1985 blev han invald i styrelsen som sekreterare och år 1987 övertog han redaktörskapet för föreningens årsskrift, en befattning som han hade kvar ända fram till 2019. Under åren 1991 till 2000 var han vice ordförande och sekreterare i hembygdsföreningen. På årsmötet 2001 blev Magnus vald till hembygdsföreningens ordförande, en befattning som han hade kvar till 2012. År 2013 valdes han till vice ordförande och 2014 fram till 2017 var han sekreterare i föreningen. År 2018 hade Magnus sitt sista uppdrag i hembygdsföreningens styrelse som ordförande och följande år tog han plats i valberedningen. På föreningens årsmöte den 6 april 2019 i Döderhults församlingshem avtackades han efter 33 års arbete i föreningens styrelse.

Det är otaliga artiklar som Magnus har skrivit genom åren. Det som intresserade honom mest var militära boställen, som husartorp och båtsmanstorp. Ett annat ämne var de mordfall som avhandlades och dömdes i Stranda häradsrätt. Under åren 1984–1988 ritade Magnus tillsammans med Lars-Göran Edinius en karta över Döderhults socken år 1870. Under fem år var han en av ledarna i studiecirkeln om ortsnamn i Döderhults socken och efter studier av kyrkoböcker och mantalslängder samt olika kartor med fältstudier kunde skriften ”Alla dessa platser” framställas 1991.

I början på 2000-talet tog Magnus initiativet till uppsättandet av stadskyltar i Oskarshamn och tillverkning av torpskyltar. Hans första i en lång rad skrifter, ”Mordet i Svalliden” utgavs 2003 av hembygdsföreningen. År 2005 tog Magnus initiativ till att ge ut en årlig almanacka i hembygdsföreningens regi. Magnus startade en studiecirkel 2004 i avsikt att skriva ”Oskarshamns historia under 150 år” och ge ut denna bok lagom till stadens 150-årsjubileum år 2006. Magnus var sedan följande år mycket produktiv och skrev under tre år tre nya böcker. Först utkom ”Kristinbergstraktens historia” år 2008 och samma år boken ”Kettilfjärden” och ”Amerika” och år 2009 utkom boken ”Gamla Gröndal”. Under några år ledde Magnus tillsammans med flera styrelsemedlemmar arbetet med bokprojektet ”Affärsliv i Centrum”. Boken utkom 2018 och handlade om hus, affärer, köpman och hantverkare i Oskarshamn och Döderhultsvik. Boken blev en succé och blev slutsåld på mindre än ett halvår. Tillsammans med Thomas Gren och Åke Henning skrev Magnus ”Kolberga. Från bondgård till villastad”, som utkom på hösten 2022.