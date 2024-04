Swinge Rundström

Som inledning spelades Europa varefter sonen tillika officianten Patrich Rundström hälsade välkomna. You will never walk alone spelades och efter ljuständningsceremonin spelades Areviderchi Maria med dansbandet Nonnes där Swinge själv medverkade. Efter inledande minnestal sjöng Patrich Rundström My way och därpå fortsatte och avslutades minnestalet. Always on my mind spelades och sedan officianten uttalat slutord spelades Gammal fäbodpsalm från Dalarna som Swinge själv har spelat in medan familj, släkt och vänner tog ett sista farväl.