Sven-Ove Svensén

Som inledning spelades I love you because med Jim Reeves varefter officiant Anneli Schnell hälsade välkomna, ledde ljuständning och läste dikt. Du är för alltid en del utav mig med Henrik Åberg spelades och därpå följde minnestalet under vilket Vid en liten fiskehamn med Stefan Borsch och Vi ska gå hand i hand med Alf Robertsson spelades. Som avslutning på akten i Skogssalen spelades Gabriellas sång med Ingemar Nordströms. Vid gravsättningen på Södra kyrkogården läste officianten dikt och de sörjande tog ett sista farväl varpå officianten uttalade slutord.