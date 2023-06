Sven Olsson

Som inledning spelades O, mein Papa med Guldkorn varpå psalm 200 sjöngs unisont till kantor Axel Johanssons orgelackompanjemang. Officiant Helén Johansson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Månstrålar klara av BAO in Box spelades och efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 199 unisont. Medan de sörjande tog ett sista farväl spelades I din himmel av S Aldén och därpå spelades Minns det som igår med Lasse Stefanz. Som avslutning spelades Concert for Clarinet and Orchestra i A Major av A Mozart.