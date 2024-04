Sven-Erik ”Lulle” Jonsson

Som inledning spelade kantor Joel Lundquist Air av Bach varefter officiant Elisabeth Falk Nilsson uttalade samlingsord och läste dikt. Unisont sjöngs psalm 249. Officianten höll griftetal och sedan kantorn som solosång framfört Du är för alltid en del av mig av L Berghagen förrättade officianten överlåtelse och läste valda bibelord. Psalmerna 190 och 297 inramade förbön och Herrens bön och därpå tog de sörjande ett sista farväl under stilla musik. Time to say goodbye spelades och efter slutbön och välsignelse avslutades akten med att kantorn spelade Amazing grace.