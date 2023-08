Stig Magnusson

Akten inleddes med att Angels of peace spelades på cd varpå organist Anders Pettersson på piano framförde Att älska dig. Psalm 249 sjöngs unisont varefter officiant Nicklas Holmsten höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Öppna landskap spelades på cd och organisten spelade Amazing grace på piano. Efter Herrens bön tog de sörjande avsked under stilla pianomusik. Kärleksvisan med S Dawn Finer spelades varpå psalm 201 sjöngs unisont. Som avslutning spelades Det vackraste med C Vennersten.