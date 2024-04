Stig Blomberg

Som inledning spelade organist Anders Pettersson Romance av B Stenberg varefter psalm 201 sjöngs unisont. Officiant Johanna Broselid höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Organisten spelade Clair de Lune av C Debussy och efter förbön och Herrens bön sjöngs psalm 297 unisont. Medan organisten spelade Träumerei av R Schumann på piano tog de sörjande ett sista farväl och efter slutbön och välsignelse avslutades akten med att At last av G Miller spelades.