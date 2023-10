Rune Johansson

Akten inleddes med att kantor Attila Gracza spelade På sångens vindar av F Mendelssohn varpå Bred dina vida vingar med Sissel spelades. Unisont sjöng de församlade psalm 249. Officiant Johanna Hafstad höll griftetal över orden i Psalt 103:15-17 och Matt 13:31-32. På piano framförde Attila Gracza You raise me up av R Løvland/B Graham och efter begravningsbönen sjöngs psalm 289 unisont. Vid avskedet tog barn med familjer, övrig släkt och vänner ett sista farväl och nedlade blommor och Strövtåg i hembygden med Mando Diao spelades. Kantorn avslutade akten med att på orgel spela Tröstevisa av B. Andersson.