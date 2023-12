Roy Semark

Akten inleddes med att kantor Andreas Welinder på orgel spelade Air av J S Bach varefter sångsolist Peter Rudenborg framförde Himlen är oskyldigt blå av T Gärdestad. Unisont sjöngs psalm 190. Officiant Henrik Jonsson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalm 249 sjöngs unisont och efter förbön och Herrens bön framförde sångsolisten Så skimrande var aldrig havet av E Taube. De sörjande tog ett sista farväl under stilla musik och unisont sjöngs psalm 297. Som avslutning sjöng sångsolisten My way av F Sinatra till kantorns pianoackompanjemang.