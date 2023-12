Per ”Södde” Söderström

I Skogssalen, Kalmar, har begravning hållits för Per Söderström.

Akten inleddes med att Peter Lilja på piano framförde Seasons in the sun av T Jacks varpå officiant Eva Milesson inledningstalade. Björn Rosenqvist sjöng Starkare av Darin och officianten uttalade minnesord. Sångsolisten framförde Ser du månen där du är ikväll av T Stenström och sedan de sörjande tagit ett sista farväl under stilla musik spelade Peter Lilja En stund på jorden av Laleh på piano. Officianten uttalade slutord och solisten sjöng Guenerina av P Sahlin/M Forsberg.