Per Malmström

Akten inleddes med att organist Joel Eriksson på orgel spelade Tröstevisa av B Andersson varefter Moonligth serenade av G Miller spelades digitalt. Unisont sjöngs psalm 304. Officiant Christer Munther höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Fly me to the moon med Frank Sinatra spelades digitalt och efter begravningsbön, Herrens bön och välsignelse sjöngs psalm 249 unisont. Sedan de sörjande tagit ett sista farväl under stilla musik spelades Så länge skutan kan gå med Sven-Bertil Taube digitalt. Organisten avslutade akten med att spela Nocturne av E Taube.