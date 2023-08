Per-Inge Kant

Akten inleddes med att kantor Kerstin Karlsson Garlati spelade Adagio av T Albinoni varpå How do I say goodbye med Dean Lewis spelades. Psalm 249 sjöngs unisont varefter officiant Stig Erixon höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalm 248 sjöngs unisont och efter Herrens bön tog de sörjande ett sista avsked. Psalm 297 sjöngs tillsammans och Candle in the wind med Elton John spelades. Som avslutning spelade kantorn Tröstevisa av B Andersson.