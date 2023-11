Per-Anders Berkeskär

Akten inleddes med att organist Joel Eriksson på orgel spelade Så länge skutan kan gå av E Taube varefter Man titels (You´ve been called) spelades digitalt. Unisont sjöngs psalm 799. Officiant Christer Munther höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Digitalt spelades Dancing in the sky med Liv Harland och efter begravningsbön, Herrens bön och välsignelse sjöngs psalm 830 unisont. Under stilla musik tog de sörjande ett sista farväl och Die young med Laleh spelades digitalt. Organisten avslutade med att spela Vem kan segla förutan vind.