Pär Hammarlund

Akten inleddes med att organist Annica Sjöstrand på orgel spelade Liebster Jesu, wir sind hier av J S Bach varefter psalm 206 sjöngs unisont. Gudstjänsten leddes av Jonas Lockman, Per Sjöstrand läste valda bibelord och Britt Jonasson läste evangeliet. Psalm 217 och 189 sjöngs unisont varpå officiant Hans Boeryd höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Nattvard hölls under betjäning av Staffan Holmquist, Jonas Lockman, Per Sjöstrand, Hans Boeryd och Britt Jonasson. De sörjande tog ett sista avsked under stilla musik varpå psalm 298 sjöngs unisont. Som avslutning spelade organisten Visa efter Torn Erik Stilla sköna aftontimma av N Lindberg.