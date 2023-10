Nils Karlqvist

Officiant Ola Sandberg höll ett personligt griftetal och läste valda bibelord. Kyrkomusiker Ann-Marie Daag Albrechtsson inramade akten med att på orgel spela Amazing grace och Time to say goodbye av F Sartori. Till eget pianoackompanjemang sjöng hon Gabriellas sång av P Bäckman. Violinist Per Lundin framförde Air av J S Bach, Så skimrande var aldrig havet av E Taube och Adagio av R Løvland till pianoackompanjemang av Ann-Marie Daag Albrechtsson. Under avskedet spelades på piano och fiol Strövtåg i hembygden av G Norén/B Dixgård och Song from a secret garden av R Løvland. Barnbarnet Julia höll ett minnestal till sin morfar. Unisont sjöngs psalmerna 251:1-2 och 249. Urnsättning sker på Virserums nya kyrkogård.