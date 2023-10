Millvy Sandberg

Akten inleddes med att kantor Björn Alexandersson på orgel spelade What a wonderful world av L Armstrong varefter de församlade unisont sjöng Där rosor aldrig dör av Osborn/Miller. Officiant Owe Sigonsson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Over the rainbow av Arlen/Harburg framfördes av Hans-Bertil Hagström på saxofon och Björn Alexandersson på orgel. Efter begravningsbön och Vår fader sjöngs psalm 201 unisont. Som solosång framförde kantorn Jag har hört om en stad av L Lithell och som avslutning på akten i kyrkan spelades Amazing grace på orgel och saxofon. Vid graven tog de sörjande ett sista farväl.