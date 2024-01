Mattias Törnberg

Akten inleddes med att officiant Thommy Nilsson uttalade inledningsord varefter Dancing with tears in my eyes med Ultravox spelades. Officianten höll minnestal och Håll mitt hjärta med Björn Skifs spelades innan officianten förrättade överlämnade med rosceremoni och diktläsning. Kollegor till Mattias uttalade minnesord och överlämnade en minnesbok och foto till anhöriga. Officianten läste dikt och anhöriga, släkt och vänner tog ett sista farväl medan Air av J S Bach spelades. Efter ytterligare diktläsning spelades M med Kent och officianten uttalade slutord. Som avslutning spelades Forever young med Alphaville.