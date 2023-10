Mats Lindahl

Som inledning spelades Time to say goodbye med Sanna Nielsen varpå psalm 249 sjöngs unisont till kantor Andreas Welinders ackompanjemang. Komminister Henrik Jonsson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Efter begravningsbön och Herrens bön tog de sörjande ett sista farväl under stilla musik. Unisont sjöngs psalm 190 och som avslutning spelade kantorn Tröstevisa på orgel.