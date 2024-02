Mats Gunnarsson

Akten inleddes med att kantor Martin Johansson spelade olika låtar av Creedence Clearwater Revival varvid Therese Wahlgren Sundén som solosång framförde Så många mil så många år av Sven Ingvars. Unisont sjöng de församlade psalm 289. Officiant Petronella Larsdotter höll griftetal över orden i Ps 139:8-15. Sångsolisten framförde Fattig bonddräng av G Riedel/A Lindgren och sedan de församlade sjungit psalm 190 framförde solisten Jag och min far av M Uggla. Efter begravningsbönen sjöng Therese Wahlgren Sundén Aldrig ska jag sluta älska dig av J Gardell. Vid avskedet tog maka, barn med familjer, övrig släkt och vänner ett sista farväl och nedlade blommor. Kantorn avslutade akten med att på orgel spela Rockin' all over the world av J Fogerty.