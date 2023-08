Marianne Ohlsson

Akten inleddes med att kantor Kerstin Karlsson Garlati spelade Ständschen av F Schubert varpå psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Stig Erixon höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalm 251 och 11 sjöngs unisont. Som avslutning spelade kantorn O for the wings of dove av F Mendelssohn.