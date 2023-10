Marianne Niklasson

Akten inleddes med att Öppna landskap med Ulf Lundell spelades digitalt varpå psalm 231 sjöngs unisont till organist Mika Lidéns ackompanjemang. Officiant Johan Alberius höll griftetal och förrättade överlåtelsen. Digitalt spelades Candle in the wind med Elton John och sedan officianten läst valda bibelord följde begravningsbön och Herrens bön. Unisont sjöngs psalm 768 och därpå tog de sörjande ett sista farväl under stilla musik. Officianten läste slutbön och välsignelse och som avslutning spelades Jag vill ha en egen måne med Ted Gärdestad digitalt.