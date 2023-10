Marianne Johansson

Som inledning spelades Öppna landskap med Ulf Lundell varefter officiant Per Gustafsson hälsade välkomna och ledde ljuständningsceremonin. Barnbarnet Jenny Sivén-Lassen sjöng Ser du månen där du är ikväll tillsammans med Anders Samuel Sivén-Lassen som sjöng och spelade gitarr. Officianten höll minnestal och sedan Island in the sun med Harry Belafonte spelats tog de sörjande ett sista farväl. De sörjande tog ett sista farväl och Mamma med Albin Lee Meldau spelades. Officianten uttalade slutord och som avslutning spelades För kärlekens skull med Ted Gärdestad.