Margaretha Hansson

Kantor Madeleine Åverling inledde med att spela Fix you på piano varefter hon som solosång framförde Tears in heaven. Unisont sjöngs psalm 798. Officiant Anders Byström höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Sångsolisten framförde Everglow och efter begravningsbön, Herrens bön och välsignelsen sjöngs psalm 730 unisont. Under stilla musik tog de sörjande ett sista farväl och som avslutning spelade kantorn Clocks på piano.