Akten inleddes med att kantor Hélène Walle spelade Tro av M Fredriksson varefter hon och Tom Walle sjöng Lift Me Up av Rihanna. Psalm 201 sjöngs unisont varpå officiant Sussie Kårlin höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Kyrkokören sjöng I Herrens händer och efter begravningsbön och Herrens bön sjöngs psalm 297 unisont. De sörjande tog ett sista farväl till tonerna av It must have been love och Det är långt till himlen. Som avslutning på akten sjöngs Din godhet av officianten, kantorn och Tom Walle.