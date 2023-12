Maj-Inger Svensson

Akten inleddes med att kantor Burkhard Flögel på piano spelade sin komposition Inspiration nr 5 varefter sångsolist Peter Rudenborg framförde Där rosor aldrig dör av L Lithell. Unisont sjöng de församlade psalm 249. Officiant Ove Carlsson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Psalmerna 190 och 285 omramade begravningsbönen och därpå tog de sörjande ett sista farväl under stilla musik. Solisten sjöng Röda trådens slut av O Magnusson och som avslutning spelade kantorn Time to say goodbye av F Sartori/L Quarantotto på piano.