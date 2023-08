Maj-Inger Mukka

Som inledning spelades Leva mitt liv med Svante Thuresson varpå officiant Per Gustafsson uttalade samlingsord och A whiter shade of pale med Procol Harum spelades. Efter ljuständningsceremonin följde minnestal under vilket Stardust med Nat King Cole och I´ve got you under my skin med Rod Stewart spelades. Dottern Yvette Mukka berättade personliga minnen av sin mamma och därpå tog de sörjande ett sista farväl till tonerna av Time to say goodbye med Sarah Brightman och Andrea Bocelli. Officianten uttalade slutord och som avslutning spelades For once in my life med Ella Fritzgerald.