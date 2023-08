Lennart Rundberg

Som inledning spelade kantor Madeleine Åverling Håll mitt hjärta på orgel varpå Forever and ever med Demis Rousso spelade digitalt. Unisont sjöngs psalm 249. Kyrkoherde Anders Byström höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Digitalt spelades Amazing grace på säckpipa och efter begravningsbön och Herrens bön följde slutbön och välsignelse. Medan de sörjande tog ett sista farväl spelades My way med Frank Sinatra och som avslutning spelade kantorn What a wonderful world.