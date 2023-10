Organist Anders Pettersson inledde med att på piano spela Candle in the wind varpå sångsolist Britt-Mari Ottosson framförde Bridge over troubled water till organistens pianoackompanjemang. Unisont sjöng de församlade psalm 297. Officiant Kristina Strandklo höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Via Musikbanken spelades Goodbye, my love, goodbye med Demis Roussos och efter förbön och Herrens bön tog familj, släkt och vänner ett sista farväl. Unisont sjöngs psalm 249 och officianten läste slutbön och välsignelse. Sångsolisten framförde Kärleken är till organistens pianoackompanjemang och som avslutning spelade organisten Nessun Dorma på orgel.