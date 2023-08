Leif Andersson

Akten inleddes med att kantor Inga-Lill Gustafsson spelade Tears in heaven varpå psalm 249 sjöngs unisont. Officiant Gio Johannesson höll griftetal, förrättade överlåtelsen och läste valda bibelord. Som en bro över mörka vatten spelades och efter Herrens bön läste Leif Anderssons syster Gunilla dikter. De sörjande tog ett sista avsked varefter psalm 285 sjöngs tillsammans. Som avslutning spelades Time to say goodbye.