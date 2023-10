Lars-Olof Eriksson

Som inledning spelades Visa från Utanmyra varefter officiant Per Gustafsson hälsade välkomna, ledde ljuständningsceremonin och höll minnestal under vilket Drive med The Cars spelades. Heart of gold med Neil Young, Turistens klagan med Cornelis Wreeswijk, Ljus och värme med Vikingarna och Time to say goodbye med Andreas Bocelli och Sarah Brightman spelades och sedan de sörjande tagit ett sista farväl och officianten uttalat slutord avslutades ceremonin med att De sista ljuva åren med Lasse Stefanz och Christina Lindberg spelades.