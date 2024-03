Lars Freij

Akten inleddes med att Närmare Gud till dig med U Christiansson spelades varefter officiant Jennie Ivarsson läste samlingsord. Gunnel Freij läste tre dikter och officianten höll minnestal och berättade om Lars liv. Ta mig mig till havet med P Lundblad och Blott en dag med Christer Sjögren spelades. Vid avskedet inledde officianten med att lägga tre symboliska rosor varpå de sörjande tog ett sista farväl och nedlade blommor till stilla musik. Efter avskedsord avslutas akten med att Get up, stand up med Bob Marley spelades.