Lars Fransson

Akten inleddes med att kantor Annika Rydberg spelade Here comes the sun av Beatles varpå psalm 249 sjöngs unisont. Kyrkoherde Magnus Johansson höll griftetal, läste begravningsbön och förrättade överlåtelsen. Unisont sjöngs psalm 231 och sedan de sörjande tagit ett sista farväl och nedlagt blommor avslutades akten med att kantorn spelade Always on my mind av E Presley.